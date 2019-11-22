В Киеве вечером 21 ноября во Дворце спорта во время сольного концерта певца Олега Винника подрались фанатки, которые пришли на мероприятие. Об этом сообщает ТСН.

Причина драки была в том, что женщины хотели занять место поближе к сцене. В толпе и началась толкотня и ругань. Женщины пустил в ход кулаки. За одну из них вступился мужчина и начал отталкивать других.

Посетители концерта позвали охрану, которая вывела мужчину из зала, но получилось у охраны это не с первого раза. Потасовка произошла и во второй раз. Она случилась из-за того, что одна женщина пробиралась к сцене, а другая схватила ее за волосы и сказала: "Куда лезешь?".

Видео: ТСН

Олег Винник в это время петь не прекращал и спокойно продолжал шоу.

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