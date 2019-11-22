У прославивишегося на всю страну высказываниями о "Коломойском районе", нардепа "Слуги народа", 33-летнего фермера Владимира Тимофийчука, оказывается есть родной брат-бизнесмен, который скоро может стать "орденоносцем".

В распоряжении "Страны" оказалось письмо губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля, направленное им в Офис президента Украины Владимира Зеленского. В письме губернатор просит главу государства присвоить Почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства Богдану Тимофийчуку, который является директором частной фирмы "Богдан и К", и заодно, родным братом нардепа от "Слуги народа".

Фото: Cтрана

Главу государства просят наградить бизнесмена за "многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад во внедрение передовых технологий для повышения качества почв... и высокий профессионализм".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Конституционный суд завернул проект Зеленского по уполномоченным Рады.

Так же мы рассказывали, что партия "Слуга народа" официально не платила зарплату ни одному человеку.