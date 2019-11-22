В Киеве на улице Гончара ночью с четверга на пятницу, 22 ноября, произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на киевскую полицию.

По сообщению полиции, никто не пострадал. Открыто уголовное производство по факту хулиганских действий.

Других подробностей происшествия пока нет, полиция обещает предоставить их позже.

Ранее "Страна" рассказывала, что в между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами в Южно-Китайском море взорвалась атомная подводная лодка, что привело к мощному всплеску радиации в находящихся поблизости странах.

Также мы сообщали о том, что в результате взрыва, прогремевшего 16 ноября в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева, погибли два человека.