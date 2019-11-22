Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время рабочего визита в Великобританию вручил по указу Зеленского государственные награды - ордена "За заслуги" III степени - трем британским парламентариям. Об этом премьер сообщил на своей странице в Facebook.

"Эти награды являются символом глубокой благодарности украицев за принципиальную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которую парламентарии подтвердили и своими действиями", - отметил Гончарук.

Он предоставил краткую информацию о британских депутатах, удостоенных украинских госнаград.

Джон Виттингдейл - председатель Многопартийной парламентской группы дружбы с Украиной, благодаря которому вопрос Украины был в повестке дня британского парламента. Неоднократно бывал на Донбассе.

Полин Летем на протяжении десятилетий требует признать голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и включить тему голодомора в школьную программу.

Мик Антонив был инициатором и автором резолюции Комитета ЕС по вопросам регионов, в которой осуждалась временная оккупация Крыма Россией.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук 21-22 ноября пребывает с рабочим визитом в Лондоне, где участвует в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства.

Скриншот: Facebook/Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України

Ранее "Страна" сообщала, что Гончарук рассказал о состоянии переговоров Украины и МВФ.

Также мы рассказывали, что Гончарук заявил о кадровой чистке в "Укрзализныце" уже в самое ближайшее время.