В Белом доме заявили, что показания, которые дали на публичных слушаниях бывший советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл и сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс, основаны на субъективных оценках и не содержат никаких доказательств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшние свидетели (которые дают показания - Ред.) основываются, главным образом, на своих собственных предположениях и мнениях. Эти двое свидетелей, ровно так же, как и остальные, не имеют никакой личной или непосредственной информации о том, почему США временно задержали помощь (Украине - Ред.)", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Конгрессмены-демократы, инициировавшие процедуру импичмента, "мотивированы больной ненавистью к Трампу".

Напомним, что на слушаниях Хилл, которая до этого лета была советником Трампа по России, раскритиковала ряд республиканцев за их высказывания о том, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года, а не Россия. Кроме того, она заявила, что Москва продолжит попытки вмешательства в американские выборы.

Холмс указал, что Трамп спрашивал по телефону постпреда США при ЕС Гордона Сондланда о том, готовы ли украинские власти начать расследование, касающееся Джо Байдена.

После того, как Холмс заявил о том, что слышал голос Трампа в телефонном разговоре, президент заявил, что это невозможно.

"Я всю свою жизнь вижу людей, которые говорят по телефону. У меня сейчас отличный слух, и он был таким всегда. Я никогда не видел человека, который говорил бы по телефону не на громкой связи, и я бы при этом мог услышать или понять его разговор. Я даже пытался (вслушиваться - Ред.), но это было бесполезно", - написал Трамп в Twitter.

Скриншот: /TwitterDonald J. Trump‏

Ранее "Страна" сообщала, что на публичные слушания по импичменту Трампа прибыл постпред США при ЕС.

Также мы рассказывали, что Трамп ответил на показания Сондланда в Конгрессе.