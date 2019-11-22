Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщила как прошел первый день процессуальных слушаний Международного арбитражного суда ООН по морскому праву в Гааге, на котором рассматривается дело "Украина vs России" (Керченский кризис и его последствия - Ред.).

Елена Зеркаль, в своем Facebook сообщила, что Кремль пытается сделать слушания закрытыми и добиться отсрочки рассмотрения дела по существу.

"Мы настаиваем на том, что дело является срочным, так как несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад - почти через год после того, как 25 ноября 2018 года они были захвачены - РФ освободила наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву", - отметила Зеркаль.

По ее словам, эти слушания имеют процедурный характер, по их результатам Арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, определит название дела и основы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

Напомним, что вчера, 21 ноября, состоялся обмен позициями и аргументами между Украиной и РФ, но достичь согласия не удалось.

Сегодня же, 22 ноября, Международный суд ООН должен утвердить правила процедуры своей деятельности с учетом предыдущих слушаний и собственного понимания хода процесса.

Фото: Facebook