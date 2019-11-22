Президент России Владимир Путин принял в Кремле вдов специалистов "Росатома" и Минобороны, погибших в августе при ракетных испытаниях под Северодвинском и передал им ордена Мужества, которые жертвам взрыва вручили посмертно.

Глава Кремля на этой встрече назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой и погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

Об этом передает Интерфакс.

Момент взрыва на полигоне в Северодвинске, 8 августа, 2019 года, фото: topspb.tv

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", - сказал Путин.

Обращаясь к семьям погибших, он добавил, что погибшие специалисты "вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление". По словам президента РФ, "речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами".

По словам Путина, у погибших была, "действительно, особая миссия". "Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу - это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны", - отметил Путин.

Что же взорвалось на секретном полигоне под Северодвинском

Напомним, что 8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе в Архангельской области произошла трагедия с человеческими жертвами. "Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

13 августа президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл". "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом, но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.

Путин позднее в августе сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

В октябре в Госдепе США говорили, что взрыв в Неноксе произошел при подъеме со дна моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Имела место "неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна", - заявил зампомощника госсекретаря Томас Динанно.