На севере России произошел крайне опасный инцидент. Здесь в поселке Колтуши, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, один из жильцов многоэтажки вышел на балкон с автоматом и открыл огонь по улице.

Об этом передает 5 канал.

В описании видео говорится, что инцидент случился у дома № 5 на Школьном переулке. На кадрах видны вспышки с балкона четвертого этажа жилого дома. Кроме того, в видеозаписи отчетливо слышны звуки выстрелов.

На место инцидента срочно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали стрелка. По предварительным данным, таким образом автоматчик выпускал пар после семейной ссоры.

"Господи, смотри... Чо творится... Они что там, борятся...", - говорят за кадром свидетели инцидента, обсуждая стрельбу с балкона.

Видео: Форпост Северо-Запад

Ранее "Страна" сообщала, что в колледже Благовещенска вспыхнула стрельба, погибли два человека.

Так же мы расскзывали, что в России студент колледжа открыл стрельбу по сокурсникам из ружья, а потом покончил с собой.