Вчера, 21 ноября, в США произошла очередная авиакатастрофа. Здесь, в районе военно-тренировочной авиабазы Вэнс в штате Оклахома потерпел крушение тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Northrop T-38 Talon.

Об этом сообщило командование авиабазы Вэнс в Twitter.

Фото: twitter.com/71ftw

В результате авиакатастрофы погибли два американских пилота. Военные заявили, что авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета. На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб, представители базы и военная полиция. В настоящее время проводится расследование.

Канал KOCO 5 News показал видео с места катастрофы на котором видно, как военный самолет плашмя лежит на земле, а на трассе стоят несколько легковых авто.

Видео: KOCO 5 News

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