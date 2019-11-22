Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после серии коррупционных скандалов, всыхнувших под куполом Рады в рядах монобольшинства, получил повестку в НАБУ и вынужден будет объясниться.

Давид Арахамия намерен дать свидетельства НАБУ по фактам взяточничества со стороны народных депутатов, получения ими зарплаты в конвертах, Криворожгейта и т.д. и т.п.

"Я, кстати, уже иду в НАБУ... У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти свидетельства", - заявил Давид Арахамия в программе "Право на власть" в эфире ток-шоу "1+1".

Видео: ТСН

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Арахамия призвал народных депутатов сообщать лично ему о "договорняках" регионов с Киевом.