Есть повестка. Арахамия идет в НАБУ вместе с адвокатом, что бы рассказать о коррупции народных депутатов
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после серии коррупционных скандалов, всыхнувших под куполом Рады в рядах монобольшинства, получил повестку в НАБУ и вынужден будет объясниться.
Давид Арахамия намерен дать свидетельства НАБУ по фактам взяточничества со стороны народных депутатов, получения ими зарплаты в конвертах, Криворожгейта и т.д. и т.п.
"Я, кстати, уже иду в НАБУ... У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти свидетельства", - заявил Давид Арахамия в программе "Право на власть" в эфире ток-шоу "1+1".
Видео: ТСН
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Арахамия призвал народных депутатов сообщать лично ему о "договорняках" регионов с Киевом.
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