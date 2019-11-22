Сильный ураган, который вчера обрушился на Одесскую область натворил беды не только в городе, но и на море. В порту "Южный" ветер сорвал с якоря и унес в море небольшой танкер "Делфи". Судно в итоге село на мель, а спасательной операции мешает сильный шторм. Об этом сообщает "Думская".

Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Фото: marinetraffic.com

Источники в порту утверждают, что на "Делфи" не меньше 15 человек. У судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия", которая попыталась снять людей с танкера.

Около 02.00 судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет.

"Австралия" так и не смогла подойти к "Делфи". Моряки говорят, что у бункеровщика нет топлива. Пока судно сидит на мели. Кроме того, его удерживает якорь. Спасательная операция возобновится утром.

Ранее "Страна" показала видео, как в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула. Пассажиров срочно эвакуировали.