США передадут Украине оставшуюся сумму в рамках военной помощи, которая была предусмотрена бюджетом США на текущий год, в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона в четверг, 21 ноября.

Как сообщается, к концу фискального года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов. Передача оставшихся средств ожидается в ближайшее время.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая беспокойство по недополучению Украиной всей суммы.

"Мы ассигновали эти деньги. Они должны были быть потрачены в течение прошлого фискального года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не потрачены", - сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены.



Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.