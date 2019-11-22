21 ноября на СТБ показали 13 выпуск шоу "Зважені та щасливі". После него из борьбы выбыли сразу двое участников. Изюминкой 13 недели стала "Ночь красоты", когда все обитатели лагеря похудения преобразились. Над ними колдовали парикмахеры и визажисты, а Андрей Тан дал советы, какую одежду лучше носить людям с объемными размерами.

Евгений Москаленко. На красную дорожку вышел в смокинге.

Исходный вес: 150 кг.

Вес на 13 неделе: 109 кг.

Итого: минус 41 кг.

Тамара Мумладзе. Поразила красным платьем.

Исходный вес: 123 кг.

Вес на 13 неделе: 97 кг.

Итого: минус 26 кг.

Лала Алиева. Осталась довольна платьем. которое ей подобрали.

Исходный вес: 178 кг.

Вес на 13 неделе: 148 кг.

Итого: минус 30 кг.

Александр Гончаров. Сказал, что вслед за вешними приходят и внутренние изменения.

Исходный вес: 167 кг.

Вес на 13 неделе: 125 кг.

Итого: минус 42 кг.

Людмила Чаднова. Получила поддержку родных, которые приехали на проект.

Исходный вес: 144 кг.

Вес на 13 неделе: 108 кг.

Итого: минус 36 кг.

Николай Ворошнов. Вернулся на проект после уговоров команды.

Исходный вес: 220 кг.

Вес на 13 неделе: 171 кг.

Итого: минус 49 кг.

Николай Крицкий. Сказал, что чувствует себя увереннее.

Исходный вес: 223 кг.

Вес на 13 неделе: 175 кг.

Итого: минус 48 кг.

Алена Гребенюк. Вышла на красную дорожку в платье с красным корсетом.

Исходный вес: 107 кг

Вес на 13 неделе: 90 кг.

Итого: минус 17 кг.

Наталья Кириленко. Получила множество комплиментов.

Исходный вес: 118 кг.

Вес на 13 неделе: 89 кг.

Итого: минус 29 кг.

Павел Назаренко. Появился в костюме.

Исходный вес: 182 кг.

Вес на 13 неделе: 130 кг.

Итого: минус 52 кг.

После дефиле оказалось, что участникам нужно пробежать 13 километров забега, чтобы получить бонусы. которые помогут на взвешивании. При этом они общались с близкими и каждый сам решал, побыть с ними еще немного или стартовать. В итоге Лала Алиева пришла последней, а Николай Крицкий вообще решил не участвовать, послушав совета родных, которые напомнили ему о слабом здоровье. Они и покинули проект на 13 неделе.

Финал состоится в декабре. Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 13 впуск можно на сайте СТБ. На ютуб выпуск появится 23 ноября.