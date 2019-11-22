За 2018 год в Украине от взрывов наземных мин и других устройств погибли или были ранены 325 человек. Об этом говорится в докладе "Landmine Monitor 2019", который был представлен в Мюнхене международной организацией Handicap International в четверг, 21 ноября, передает DW.

Как сообщается, в связи с этим Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов. На первом месте этого списка — Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв — мирные жители, из которых более половины — дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Также авторы доклада добавляют, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

Что касается взрывных устройств, то в Украине большинство из них были так называемые "растяжки", то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что в Петровском и Богдановке завершилось разминирование.

Также мы писали о том, как на Донбассе обе стороны массово используют мины, запрещенные международными конвенциями.