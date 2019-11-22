Депутат российский Госдумы Наталья Поклонская напомнила россиянам, что надо говорить не "на Украине", а "в Украине". Об этом она заявила в эфире телеканала "Дождь".

Кроме того, она поддержала законопроект о домашнем насилии, против которого выступили патриотические и православные организации в России, а также встала на защиту права на аборт.

Отметим, что в последнее время она удивляет своей позицией по самым обсуждаемым в обществе вопросам.

Так, совсем недавно Поклонская выступила с жесткой критикой в адрес политических ток-шоу на российском ТВ, из-за того, как там обсуждается темы Украины. По ее мнению, они никак не способствуют налаживанию российско-украинских отношений.

Также мы рассказывали, что ранее Поклонская анонсировала выпуск продукции под брендом "Няш-мяш. Киев наш".