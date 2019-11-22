Между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами в Южно-Китайском море взорвалась атомная подводная лодка, что привело к мощному всплеску радиации в находящихся поблизости странах, передает HalTurnerRadioShow.

Как сообщается, чрезвычайное происшествие случилось в 01:22 (по киевскому времени) 21 ноября. Подлодка взорвалась на глубине около пятидесяти метров.

Кроме того, издание показало карты с радиусом радиоактивного выброса. Мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн.

К слову, мощность "Малыша", который 6 августа 1945 года сбросили на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн, а "Толстяк", что спустя три дня сбросили на Нагасаки, равнялся 21 килотонне тротила.

По некоторым данным, подводная лодка принадлежит Китаю. Превышение уровня радиации было зафиксировано во Вьетнаме, Тайване и Китае.

Фото: halturnerradioshow.com

Однако китайская сторона не разглашает информацию. В то же время в США считают, что такой взрыв мог случится только от боеголовки.

Ранее сообщалось, что российские атомные подлодки приступают к испытанию нового оружия в Норвежском море .

Также мы писали, что в ВМС США поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.