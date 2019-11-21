В четверг, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошло уже две самолетные аварии. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Отмечается, что в 12:00 при посадке также поломались передние шасси у небольшого самолёта Гольфстрим 150. По словам специалистов, это говорит о крайне плохом состоянии взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту.

Напомним, вечером в четверг, 20 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний".

Фото: Facebook/Максим Болдин

Ранее пассажиры рассказали "Стране" об аварийной посадке самолета в Одессе. Был сильный ветер. Пилот дважды пытался посадить самолет. При второй попытке во время приземления сломалось переднее шасси.