Заберет ли Зеленский сегодня мандат у насильника?

Скандал с появлением насильника-извращенца во фракции "Слуга народа" подходит к своему завершению. Несмотря на то, что Роман Иванисов убеждал руководство фракции в том, что никакого срока за изнасилование у него не было, текст судебного приговора вчера стал известен всей стране. А заодно и текст указа президента Леонида Кучмы о помиловании будущего нардепа.

В этом смысле наивность Иванисова просто поражает. Когда он писал посты о том, как злые люди на него клевещут, то еще мог надеяться, что сам приговор за сроком давности мог куда-нибудь исчезнуть. Но ведь президентский указ-то точно никуда деться не мог!

А теперь в историю пришлось вмешаться уже другому президенту. Вчера Зеленский объявил, что в случае подтверждения информации о приговоре за изнасилование он лично заставит Иванисова сдать мандат. Каким способом президент будет заставлять депутата, он не уточнил. Может, позвонит Баканову, а может найдет тех, кто применит к нардепу более извращенные методы. Узнать должны скоро, поскольку все уже подтвердилось, и Зеленский должен сдержать свое обещание сегодня.

Пока же по горячим следам во фракции заявили, что из "слуг народа" Иванисова исключат. Что вполне разумно.

Непонятно только, почему, собственно, решение не последовало молниеносно – ведь фракцию-то необязательно собирать, можно просто собрать голоса в групповых чатах мессенджеров.

Потому что иначе ситуация получается странная: Полякова исключили неизвестно за что, а Иванисов со своим погашенным приговором продолжает носить гордое имя "слуги".

20 тысяч для тещи: государство не обеднеет

Первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук. Фото: Сергей Ковальчук

На фоне истории с насильником-извращенцем, конечно, малозаметной оказалась история о том, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук берет с государства 20 тысяч гривен в месяц и оплачивает ими квартиру в Киеве, которую арендует у тещи.

Если бы речь шла об обычном "слуге народа", то уже никто и внимания не обратил бы, поскольку за три месяца все уже поняли, что слуги ничем не отличаются от остального народа и просто ищут, где бы сжульничать в свою пользу. Но первый вице-спикер Стефанчук подавался как некий моральный авторитет…

Кстати, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и вчера его охарактеризовал как "порядочного, культурного и интеллигентного человека", который готов отдать 20 тысяч обратно государству. Правда, по мнению Арахамии, делать этого не нужно, ведь Стефанчук на законных основаниях отдавал деньги теще. И вообще раньше воровали по 10 миллионов, и ничего. В общем, как в известном советском фильме, "хороший человек – солянку спер, и не побрезговал".

Кстати, насчет "законных оснований": было бы неплохо, если бы Стефанчук показал документы о том, что и до получения мандата нардепа он также платил теще по 20 тысяч за квартиру. Тогда можно будет поверить, что и правда все законно. А иначе это все-таки использование служебного положения в личных целях.

Рынок земли: референдум через 2 года после введения?

Ситуация с рынком земли остается одним из самых загадочных решений Зе-команды. Фото: pixabay.com

Рынок земли еще не открыт, но уже превращается в гигантскую аферу. Причем афера связана не с самим рынком, а с тем, как власть пытается "продать" его народу. Ключевым элементом этой аферы является референдум.

Хотя в принципе референдум, конечно, вещь хорошая. Помнится, Зеленский, еще не вступив в должность, объяснял всем, что нужно спрашивать у людей, а потом уже решать. Так вот спрашивать у людей – это как раз про референдум.

Сначала в вопросе рынка земли "слуги народа" хотели без него обойтись. Видимо, считая, что, будучи у народа слугами, сами хорошо знают его позицию. Но просчитались: из опросов выяснилось, что народ на три четверти против купли-продажи земли. И приблизительно такое же количество граждан хочет, чтобы о моратории и рынке их спросили на референдуме.

Поэтому Зеленский отступил, а позже заявил, что референдум таки будет. Только не о том, вводить рынок земли или нет, а о том, продавать ли землю иностранцам.

Под шумок разрекламированного референдума Верховная Рада приняла в первом чтении закон. Который разрешает не только куплю-продажу земли, но и ее продажу иностранцам. И теперь все ждали референдума. Потому что людей ведь должны спросить, прежде чем вводить такую норму.

А вчера стало ясно, что людей таки спросят. Потом. Как объяснила замглавы комитета Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа, сначала примут закон, запустят его, а года через два-три у людей спросят, как им все это нравится. Правда, нормы законов об иностранцах она обещает заморозить до референдума, но сам-то рынок земли к тому времени уже давно будет работать. Нравится это людям или нет.

В 2019-м транша от МВФ не будет

Новый транш стоит ждать уже в 2020-м. Коллаж: Слово и Дело

Транша от Международного валютного фонда в этом году уже не будет. Вчера замглавы Нацбанка, столь нелюбимая Игорем Коломойским Екатерина Рожкова дала оптимистичный комментарий, из которого следует, что до Нового года удастся получить принципиальное согласие на кредитование. И даже термин специальный назвала – Staff Level Agreement.

Но применение зарубежных слов не означает, что вслед за ними мы увидим иностранную валюту. Потому что принципиальное согласие – это еще даже не подписание нового соглашения. А значит, новое соглашение будет уже где-то после Нового года, и только после него можно ожидать первый транш.

Но если дочитать комментарий Рожковой до конца, то становится понятным, что даже принципиальное согласие до конца года – далеко не свершившийся факт. Потому что она, перечислив все достижения власти по выполнению требований фонда, в самом конце добавила: "Даже по самому сложному вопросу – возврат денег, потраченных на банки-банкроты – тоже в последнее время есть прогресс".

И вот тут возникает вопрос: кто-нибудь за последнее время этот прогресс видел? На ум приходит только один случай: арест экс-замглавы Нацбанка Александра Писарука по делу VAB Банка и срочное заявление хозяина банка Олега Бахматюка, что он готов вернуть 8,5 млрд гривен рефинансирования (хотя государство считает, что Бахматюк должен почти 30 миллиардов).

Однако парадокс в том, что именно в деле VAB Нацбанк всеми средствами осуждал деятельность силовиков. И даже заявлял, что это не прогресс, а угроза всей финансовой стабильности.

Но сейчас главный вопрос все-таки в другом: а как насчет главного неформального требования МВФ – возврата денег, которые увел из "Приватбанка" Коломойский. Там тоже в последнее время прогресс?

В общем, если говорить объективно, то до Нового года не будет не только транша, но и стафф-левел-агримента. Потому что на вопросы МВФ о Коломойском пока что однозначные ответы не получены.

"Северный поток-2": до запуска – 7 месяцев

"Северный поток-2" должны запустить в середине 2020-го. Фото: delo.ua

Вчера российский вице-премьер Козак озвучил дату запуска "Северного потока-2" – середина следующего года. Преподносится это так, что вроде как запуск даже откладывается из-за долгого сопротивления датчан, но по факту оставшиеся 7-8 месяцев – это даже меньше, чем в реальности ожидалось. И это, похоже, вся отсрочка, которая есть у Украины, чтобы решить вопрос о том, какой будет жизнь при втором "Северном потоке".

Правда, в украинской власти не очень понимают, что срок истекает. Вчера же премьер Алексей Гончарук озвучил привычную мантру о том, что нам нужен долгосрочный контракт по транзиту газа. Но при этом привычно не объяснил, каким способом этого достичь.

Можно понять руководство страны, когда оно негативно отзывается о предложении "Газпрома" отказаться от исков в Стокгольмском суде, а в обмен получить транзитный контракт на один год. Но непонятно, было ли сделано предложение насчет того, чтобы отказаться от тех же исков и получить более долгосрочный контракт.

Вообще, от действий украинской власти создается ощущение, будто она не понимает, что до конца срока действующего контракта осталось 40 дней. Они ведут себя так, будто к 1 января проблема решится сама собой – то ли по велению Евросоюза, то ли благодаря волшебной палочке. Вот только ЕС, похоже, уже умыл руки и тоже просто ждет, а волшебной палочки у украинского правительства никогда не было.

Нас могут сколько угодно убеждать в том, что ничего страшного с 1 января не произойдет – мол, во время газовой войны 2009 года автономная работа ГТС была уже успешно апробирована. Вот только воспоминания о той зиме у обычных граждан остались не самые приятные.