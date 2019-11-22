Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари и его жена получают социальное пособие в Швеции, будучи зарегистрированы там как резиденты пригорода Стокгольма. Об этом пишет nyheteridag.se.

Отмечается, что шведское подданство министр с супругой получили в 2015 году, прожив в Швеции до этого шесть лет. А пособие получают как граждане, не имеющие дохода. Семья министра обходится шведской короне примерно в 1000 долларов в месяц.

По данным СМИ, Шаммари переехал в Швецию в 2009 году, а его семья последовала за ним три года спустя. В 2015 году ему было предоставлено гражданство, несмотря на документы, свидетельствующие о том, что он не понимал шведского языка даже после нескольких лет языковых курсов, разработанных специально для иммигрантов.

В Швеции Шаммари находился в постоянном отпуске по болезни, связанной с проблемами с памятью, и утверждал, что слишком болен, чтобы работать. Ему и его семье была выделена квартира в одном из пригородов Стокгольма, и, продемонстрировав скромные доходы в 2013 и 2014 годах, он вообще не смог получить никаких доходов.

Шведское агентство социального страхования начало расследование по данному факту.

Регистрация по неправильному адресу является уголовным преступлением в Швеции. Аль-Шаммари и его жена также расследуются в связи с мошенничеством в сфере социального обеспечения.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Швеции закрыли уголовное дело против Ассанжа. Еще мы писали, что в Эмиратах двоеженцам будут выплачивать денежное пособие на жилье.