Аэропорт Одессы, где совершил аварийную посадку самолет, летевший рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний", закрыт на взлет и посадку. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Также сообщается, что за сегодня это уже вторая авария самолёта в этом аэропорту. В 12-00 при посадке также поломались передние шасси у небольшого самолёта Гольфстрим 150. По словам специалистов, эти говорит о крайне плохом состоянии взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту.

Ранее пассажиры рассказали "Стране" об аварийной посадке самолета в Одессе. Был сильный ветер. Пилот дважды пытался посадить самолет. При второй попытке во время приземления сломалось переднее шасси.

Напомним, вечером в четверг, 20 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний".