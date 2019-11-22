В субботу, 23 ноября, на Софийской площади организуют уличный ресторан "Непораховані з 1932", в котором все желающие смогут попробовать "блюда" времен Голодомора.Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Каждый желающий сможет попробовать худший в мире суп, который помог немногим выжить в те страшные времена.

"Мы готовим пищу, которую вынуждены были есть украинцы из-за преступлений советской власти. Мы накормим желающих худшим в мире супом, который помог немногим выжить. А также дадим почувствовать на что похоже, когда возле тебя умирают люди", — об этом рассказали организаторы акции.

Напомним, что в 1932-1933 годах от искусственного голода умерло от 4,5 млн до 7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Института национальной памяти. Однако советская власть уничтожила документы и доказательства своих преступлений, поэтому точное количество жертв посчитать невозможно. Миллионы украинцев так и остались неизвестными, безымянными и не похороненными.

Акция "Непораховані з 1932" пройдет в субботу, 23 ноября, в 15:00 на Софийской площади.

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