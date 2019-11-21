Пассажиры и сотрудники аэропорта в Одессе рассказали журналистам "Страны" подробности аварийной посадки самолета Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний". Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Как сообщается, в Одессе был сильный ветер. Пилот дважды пытался посадить самолет. При второй попытке во время приземления сломалось переднее шасси. В этот момент пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа, говорят пассажиры. Самолет съехал с полосы и остановился в поле.

Затем оперативно были спущены надувные трапы и всех пассажиров эвакуировали с борта. Жертв нет. Самолет сейчас остался на взлетной полосе. Аэропорт Одессы закрыт на взлет и посадку.

Напомним, вечером в четверг, 20 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний".

Ранее сообщалось, что в Одессе частный самолет заблокировал работу аэропорта.

Также мы писали, что из-за тумана аэропорт "Одесса" перенаправил самолет в Киев и задержал несколько рейсов.