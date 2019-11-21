В Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула. Пассажиров срочно эвакуируют. Видео "Страны"
Вечером в четверг, 20 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний".
Пассажиров сейчас срочно эвакуируют с борта.
Известно, что в происшествии обошлось без пострадавших.
Видео: "Страна"
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