Вечером в четверг, 20 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний".

Пассажиров сейчас срочно эвакуируют с борта.

Известно, что в происшествии обошлось без пострадавших.

 Видео: "Страна"

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