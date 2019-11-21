Генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич провалила конкурс на пост главы Госкино
Генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич, которая считалась основной претенденткой на пост главы Госагентства по вопросам кинематографа, провалила этап собеседования. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили источники "Страны".
Как сообщается, Синкевич провалила знание информационных технологий, получив 0,5 баллов из двух, что лишило ее права идти дальше. В связи с этим конкурс будет проводиться еще раз.
Напомним, на пост главы Госагентства по вопросам кинематографа зарегистрировали декларации пять человек, в том числе директор кинотеатров и режиссер сериала "Слуга народа" с Зеленским.
Декларации на высокую должность подали:
- генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, продюсер документального фильма "Родные" российского режиссера Виталия Манского Юлия Синькевич;
- режиссер сериала "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня", а также актер сериала "Сваты" Алексей Кирющенко;
- генеральный продюсер спутникового развлекательного телеканала "Солнце" Кристина Хлапонина;
- владелец ООО "Дія фільм" и "Эйдетик Пикчерз" Алексей Пантелеев;
- директор кинотеатров "Магнат" и "Boomer" Сергей Зленко.
Также сегодня стало известно, что возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.
Также мы писали, что на место "нового Вятровича" осталось только два претендента.