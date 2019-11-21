Генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич, которая считалась основной претенденткой на пост главы Госагентства по вопросам кинематографа, провалила этап собеседования. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили источники "Страны".

Как сообщается, Синкевич провалила знание информационных технологий, получив 0,5 баллов из двух, что лишило ее права идти дальше. В связи с этим конкурс будет проводиться еще раз.

Напомним, на пост главы Госагентства по вопросам кинематографа зарегистрировали декларации пять человек, в том числе директор кинотеатров и режиссер сериала "Слуга народа" с Зеленским.

Декларации на высокую должность подали:

генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, продюсер документального фильма "Родные" российского режиссера Виталия Манского Юлия Синькевич; режиссер сериала "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня", а также актер сериала "Сваты" Алексей Кирющенко; генеральный продюсер спутникового развлекательного телеканала "Солнце" Кристина Хлапонина; владелец ООО "Дія фільм" и "Эйдетик Пикчерз" Алексей Пантелеев; директор кинотеатров "Магнат" и "Boomer" Сергей Зленко.

Также сегодня стало известно, что возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Также мы писали, что на место "нового Вятровича" осталось только два претендента.