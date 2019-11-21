В финал конкурса на должность директора Украинского института национальной памяти (УИНП) по результатам собеседования прошли два кандидата - Антон Дробович и Василий Яблонский. Об этом "Стране" сообщили собственные источники.

Как известно, Антон Дробович является руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". А Василий Яблонский занимает пост заместителя директора Национального института стратегических исследований.

Как раннее писала "Страна", после завершения третьего этапа конкурса на этот пост претендовали пятеро чиновников.

На прошлом этапе конкурса претендентов оставалось восемь. После третьего "этапа гонки" в списке не оказалось Петра Жижияна – редактора сайта "Сегодня", Евгения Савченко, он до увольнения в 2019 году был старшим мастером леса государственного предприятия "Киевский лесхоз". И специалиста по музейному делу, доцента Киевского национального университета культуры и искусств Сергея Руденко.

Напомним, что с марта 2014 года по сентябрь 2019 года институтом руководил Владимир Вятрович, но в середине сентября Кабмин подписал заявление о его увольнении. Вятрович станет народным депутатом от "Европейской солидарности".