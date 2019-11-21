Зважені 2019
Зважені 2019

21 ноября на канале СТБ показали, как изменились участники проекта Зважені та щасливі за 13 недель. Их ждала ночь красоты, во время которой над внешностью худеющих поработали стилисты, парикмахеры и визажисты.

В начале передачи оказалось, что Николай Ворошнов, который на предыдущей неделе заявил, что уходит вместе со своей партнершей, передумал и решил остаться.

"Тебя не сломило место боевых действий, система и первый сезон, а сейчас уход Ани тебя сломал?" - сказала команда проекта и Николай остался.

В этой передаче "Зважени" прошлись по красной дорожке в шоу Андре Тана, который дал им несколько советов, какую одежду лучше подбирать.

Первыми вышли команда коричневых. Женя надел смокинг. За время проекта он скинул 41 кг - похудел со 150 до 109 кило.

Фото: Евгений Москаленко

Тамара появилась в алом платье. За 13 недель она сбросила 26 кг, похудев со 123 до 97 кг.

Фото: Тамара Мумладзе

Затем на дорожку вышла Лала, которая сказала, что чувствует себя принцессой. Девушка пришла с весом 178 кг и похудела до 148 кг.

Фото: Лала Алиева

Саша, которого вернули в команду желтых в предыдущем эфире, сказал, что не только выглядит по-другому, но и чувствует себя по-другому. Он весил 167 кг, а перед выходом на красную дорожку - 125, то есть сбросил 42 кило.

Фото: Александр Гончаров

Людмила получила множество комплиментов. Она весила 144 кг, а стала 108 - то есть сбросила 32 кило.

Фото: Людмила Чаднова

Победитель первого сезона Николай Ворошнов пытается снова вернуть форму. За 13 недель проекта он похудел на 49 кило - с 220 до 171 кг.

Фото: Николай Ворошнов

Коля, которому стало плохо во время забега на 12 неделе и даже встал вопрос о том, продолжит ли он участие, сказал, что чувствует себя хорошо. Он самый тяжелый участник этого сезона. С 223 кг он похудел до 175, то есть на 84 кило.

Фото: Николай Крицкий

Алена поразила всех шикарным вечерним нарядом. На проекте она похудела на 17 кг - до 90 со 107.

Фото: Алена Гребенюк

Наташа из команды розовых появилась в зеленом платье. Ее партнер Павел сказал, что она выглядит феноменально. Со 118 кг она похудела до 89 кг, потеряв таким образом 29 кило.

Фото: Наталья Кириленко

Пашу переодели в костюм. Со 182 кг он похудел до 130 кг, то есть минус 52 кило за 13 недель.

Фото: Павел Назаренко

Сразу после дефиле оказалось, что теперь нужно преодолеть забег в 13 километров. Один из участников, Николай Крицкий отказался от него, а Лала Алиева пришла последней. Именно они и покинули лагерб худеющих на 13 неделе.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 13 выпуск от 21.11.19 можно на сайте СТБ. На юутб выпуск появится 23 ноября.

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