21 ноября на канале СТБ показали, как изменились участники проекта Зважені та щасливі за 13 недель. Их ждала ночь красоты, во время которой над внешностью худеющих поработали стилисты, парикмахеры и визажисты.

В начале передачи оказалось, что Николай Ворошнов, который на предыдущей неделе заявил, что уходит вместе со своей партнершей, передумал и решил остаться.

"Тебя не сломило место боевых действий, система и первый сезон, а сейчас уход Ани тебя сломал?" - сказала команда проекта и Николай остался.

В этой передаче "Зважени" прошлись по красной дорожке в шоу Андре Тана, который дал им несколько советов, какую одежду лучше подбирать.

Первыми вышли команда коричневых. Женя надел смокинг. За время проекта он скинул 41 кг - похудел со 150 до 109 кило.

Фото: Евгений Москаленко

Тамара появилась в алом платье. За 13 недель она сбросила 26 кг, похудев со 123 до 97 кг.

Фото: Тамара Мумладзе

Затем на дорожку вышла Лала, которая сказала, что чувствует себя принцессой. Девушка пришла с весом 178 кг и похудела до 148 кг.

Фото: Лала Алиева

Саша, которого вернули в команду желтых в предыдущем эфире, сказал, что не только выглядит по-другому, но и чувствует себя по-другому. Он весил 167 кг, а перед выходом на красную дорожку - 125, то есть сбросил 42 кило.

Фото: Александр Гончаров

Людмила получила множество комплиментов. Она весила 144 кг, а стала 108 - то есть сбросила 32 кило.

Фото: Людмила Чаднова

Победитель первого сезона Николай Ворошнов пытается снова вернуть форму. За 13 недель проекта он похудел на 49 кило - с 220 до 171 кг.

Фото: Николай Ворошнов

Коля, которому стало плохо во время забега на 12 неделе и даже встал вопрос о том, продолжит ли он участие, сказал, что чувствует себя хорошо. Он самый тяжелый участник этого сезона. С 223 кг он похудел до 175, то есть на 84 кило.

Фото: Николай Крицкий

Алена поразила всех шикарным вечерним нарядом. На проекте она похудела на 17 кг - до 90 со 107.

Фото: Алена Гребенюк

Наташа из команды розовых появилась в зеленом платье. Ее партнер Павел сказал, что она выглядит феноменально. Со 118 кг она похудела до 89 кг, потеряв таким образом 29 кило.

Фото: Наталья Кириленко

Пашу переодели в костюм. Со 182 кг он похудел до 130 кг, то есть минус 52 кило за 13 недель.

Фото: Павел Назаренко

Сразу после дефиле оказалось, что теперь нужно преодолеть забег в 13 километров. Один из участников, Николай Крицкий отказался от него, а Лала Алиева пришла последней. Именно они и покинули лагерб худеющих на 13 неделе.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 13 выпуск от 21.11.19 можно на сайте СТБ. На юутб выпуск появится 23 ноября.