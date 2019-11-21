Генеральный прокурор Израиля обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает ВВС.

По данным правоохранителя, Нетаньяху принимал подарки от состоятельных бизнесменов и оказывал услуги, чтобы пресса позитивно освещала его деятельность.

Сам же Нетаньяху эти обвинения отрицает и говорит, что стал жертвой "охоты на ведьм" со стороны своих левых противников и СМИ. При этом он заявил, что скандал не вынудит его уйти в отставку.

Заявление генпрокурора было сделано на фоне политического противостояния в Израиле после двух неубедительных всеобщих выборов в апреле и сентябре.

20 ноября соперник Нетаньяху на посту премьер-министра Бенни Ганц заявил, что не смог получить большинство в парламенте и сформировать правящую коалицию. Ранее это не смог сделать также и Нетаньяху. Сегодня президент Реувен Ривлин официально попросил законодателей договориться о кандидате на пост премьер-министра в течение 21 дня и избежать беспрецедентных третьих выборов в этом году.

Ранее "Страна" писала о том, что Нетаньяху во время визита в Киев жил в отеле за 100 тысяч в сутки. Также мы сообщали, что Нетаньяху не смог сформировать новое правительство Израиля и вернул мандат президенту Ривлину.