Шестая годовщина Евромайдана рисковала собрать на площади Независимости в Киеве еще меньше людей, чем другие годовщины. Если бы не акции против мира на Донбассе, которые с переменной интенсивностью идут в столице с октября.

Они начались с подписанием формулы Штайнмайера, но уже к началу ноября фактически сошли на нет. Как уже рассказывала "Страна" - с одной стороны в силу политических договорняков (людям Авакова отдали две области, а Порошенко не сажают в тюрьму). С другой – акции достигли определенного потолка по численности.

Сегодняшний вечер тоже не впечатлил: на Майдан пришла примерно тысяча активистов. Они выступали против особого статуса Донбасса, выборов на неподконтрольных территориях, дальнейшего разведения войск. А заодно потребовали уволить единственного более-менее вменяемого представителя Зе-команды по Донбассу - Сергея Сивохо.

За компанию с ним Штайнмайер-майдан постановил убрать шефа ГБР Романа Трубу, который завел дела на Порошенко, и Андрея Богдана (привет Игорю Коломойскому). То есть всех личных врагов экс-президента.

Порошенко сегодня на Майдане не было. Да и выглядел протест больше тренировочным – напомнить о себе и поддержать тление пожара, чтобы в нужный момент разжечь его снова.

Этот кульминационный момент наступит, надо полагать, после возвращения Владимира Зеленского из Парижа, откуда он привезет согласованные с "нормандской четверкой" тезисы нового закона об особом статусе Донбасса. Который нужно будет принять до Нового года или около этого времени.

Либо же – продлить старый закон, внеся туда некие изменения, согласованные с Путиным, Макроном и Меркель (например, формулу Штайнмайера).

В обоих случаях именно под рассмотрение закона и стоит ожидать серьезного роста протестной активности. Тем более, что в истории Украины прецеденты уличных обострений, связанных с Донбассом, уже есть. В 2015 году, при попытке упомянуть особый статус в переходных положениях Конституции, возле Рады вспыхнули протесты, в ходе которых погибли четверо нацгвардейцев.

К чему-то подобному, "последней битве", и готовят полусонный Штайнмайер-майдан. Время от времени собирая актив и давая понять, что ничего еще не кончилось.

Но вот получится ли у "партии войны" достигнуть серьезного размаха протестов по численности – большой вопрос: социальной базы для них нет. Непонятно также, решатся ли они на силовые акции: очевидно, что общество их не одобрит, и власть сможет, под это одобрение, расправиться с теми, кто ведет ситуацию к силовому сценарию.

Сложный выбор также у Порошенко, как одного из вдохновителей этих протестов. С одной стороны, у него есть два удачных опыта Майдана. С другой - над ним висит "пидозра", которую уже направили генпрокурору. И ее могут предъявить, если экс-президент перейдет черту.

Как будут дальше развиваться протесты (и будут ли) – увидим по следующей акции, которая приурочена к поездке Зеленского в Париж, на встречу в Нормандском формате. Новый митинг состоится на Банковой 8 декабря – то есть за день до переговоров.

Месяц назад националисты и порохоботы похожим образом сумели сорвать разведение войск на Донбассе, устроив Майдан прямо накануне. Теперь, видимо, будет попытка связать руки Зе перед встречей с Путиным.

Правда, для этого нужен будет масштабный митинг, а не "тренировочный Майдан", как сегодня.

"Эта акция особого значения иметь не будет. Более важно, как националисты будут действовать, когда Рада после встречи в Париже попытается принять (или продлить) закон об особом статусе Донбасса. Собственно, тогда и будет решающий момент", - подводит итог телеграм-канал "Политика Страны".