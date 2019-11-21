Мэр Львова Андрей Садовой, которому сегодня объявили о подозрении в злоупотреблении властью, заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. Об этом он сообщил в эфире Zaxid.net.

"Я себе трудно представляю, где они эту сумму насчитали", - сказал Садовой и добавил, что для сбора необходимой суммы он будет обращаться за помощью к людям и возможно "надо будет что-то продавать".

"Вы знаете, моя декларация публичная, все, что я имею. Посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена, - Ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", - отметил городской голова.

Напомним, САП объявило мэру Львова подозрение в махинациях с землей на сумму более 90 млн грн.

Как собщалось, что сторона обвинения намерена ходатайствовать о залоге в размере 50 миллионов гривен для Садового.