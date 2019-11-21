Жертва изнасилования, которое совершил нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов, рассказала подробности этого жуткого преступления, передает ТСН.

Как сообщается, в 1995 году девушке (имя издание не приводит, но из приговора известно лишь, что ее фамилию - Онищенко - Ред.) было 25 лет и у нее был маленький ребенок. Тогда четверо молодых людей, включая Иванисова, силой затащили ее в машину, таскали за волосы, избили, после чего изнасиловали. Преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.

Кроме того, девушка призналась, что на нее оказывали давление, из-за которого ей пришлось написать несколько просьб о помиловании насильников.

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали. Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - рассказала женщина.

Напомним, в СМИ разгорелся скандал из-за депутата "Слуги народа" Иванисова после того, как всплыли факты о его судимости за тяжкое преступление.

Также "Страна" писала о том, что написано в приговоре депутату-насильнику Иванисову.