"Я знаю, как человек себя чувствует перед смертью". Жертва нардепа Иванисова рассказала жуткие подробности изнасилования
Жертва изнасилования, которое совершил нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов, рассказала подробности этого жуткого преступления, передает ТСН.
Как сообщается, в 1995 году девушке (имя издание не приводит, но из приговора известно лишь, что ее фамилию - Онищенко - Ред.) было 25 лет и у нее был маленький ребенок. Тогда четверо молодых людей, включая Иванисова, силой затащили ее в машину, таскали за волосы, избили, после чего изнасиловали. Преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".
"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.
Кроме того, девушка призналась, что на нее оказывали давление, из-за которого ей пришлось написать несколько просьб о помиловании насильников.
"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали. Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - рассказала женщина.
Напомним, в СМИ разгорелся скандал из-за депутата "Слуги народа" Иванисова после того, как всплыли факты о его судимости за тяжкое преступление.
Также "Страна" писала о том, что написано в приговоре депутату-насильнику Иванисову.