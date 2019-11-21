Валютное противостояние не сильно бьет по доллару. 21 ноября его безналичный курс снова поднялся на 1 копейку (также, как и вчера), и закрепился в диапазоне 24,17-24,18 грн/$. При этом средние наличные ценники не двигаются с места уже несколько дней: продажа валюты населению происходит по 24,30-24,40 грн/$, покупка — по 24,05-24,15 грн/$.

Межбанковский же курс катали в разные стороны целый день: от 24,23 грн/$ до 24,18 грн/$.

"Как только валютные котировки снижались, подрастал спрос на доллар. Его начинали активнее приобретать, из-за чего курс снова рос. Отсюда такие качели. Увеличились валютные продажи, но и покупки тоже заметно возросла", — рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Общий объем торгов был максимальным на этой неделе — свыше $220 млн. При этом Нацбанку удалось приобрести порядка $30 млн по 24,16 грн/$.

Увеличение валютных продаж объяснили двумя факторами:

1. Продлением срока уплаты налогов до 21 ноября. Оно было негласным, и о нем сильно не распространялись. В тоже время рассказывали, что нескольким крупным налогоплательщикам дали больше времени, только бы они помогли Минфину наполнить госбюджет. Потому компании сегодня продавали валюту под уплату квартального налога на прибыль предприятий.

2. Неожиданными продажами доллара НАК "Нафтогаз".

"Никто не вникал в причины — почему и за счет чего "Нафтогаз" продавал валюту. Рынок ее просто переварил. Плюс говорят, что значительную сумму у него купил Нацбанк. При этом ощущался спрос на доллар со стороны "Ситибанка", который скупался под погашение гривневых облигаций Минфина, которое состоялось вчера. Выплатили где-то 1,5 млрд грн. Часть этой суммы уходит в валюту", — рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.



Завтра финансисты допускают новое подорожание доллара. "22 ноября торги будут проходить в диапазоне 24,15-24,25 грн/$", — спрогнозировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Такую же оценку дал и Юрий Гриненко.

В то же время финансисты пока не берутся прогнозировать поведение нерезидентов перед новым аукционом по гособлигациям Минфина: 26 ноября планируется размещение четырехлетних бумаг на 2,5 млрд грн. "Думаю, со стороны иностранцев будет спрос на такие бумаги. Когда начнут под них заводить доллар на межбанк — пока сложно сказать", — сказал Гриненко.

Ранее сообщалось, что банкиры объяснили, почему в Украине начал дорожать доллар. Также мы писали, что банкиры ждут падение доллара ниже 24 на этой неделе.