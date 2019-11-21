Патриарх Иерусалима Феофил III заявил, что поддерживает Русскую Православную Церковь в "украинском вопросе". Об этом он сообщил в четверг, 21 ноября, после литургии, которую он совершил в храме Христа Спасителя вместе с Патриархом Кириллом, передает Интерфакс.

Патриарх Иерусалима Феофил III. Фото: Facebook/Центр інформації УПЦ

"Церковь сейчас переживает время гонений. Однако, как сказал Иоанн Златоуст, Церковь плывет по бурному житейскому морю, но не погружается в него. Иерусалимская Церковь всегда помогала […] Русской Православной Церкви. У нас есть Святой Гроб, который освящен кровью Христовой, и эта святыня является гарантией нашего православного единства", - сказал Патриарх Феофил.

Отмечается, что Иерусалимский Патриарх прибыл в Москву как лауреат премии Фонда единства православных народов, которая будет ему вручена сегодня днем. Сегодняшняя литургия была совершена Патриархами в честь празднования Собора архистратига Михаила – небесного предводителя ангелов.

Как рассказал Патриарх Феофил, сегодняшний праздник "напоминает нам о единстве Церкви", и совместным причастием предстоятели двух Церквей "смогли засвидетельствовать самым ярким образом единство православия" во Христе.

"Хочу вас заверить, что святая Иерусалимская Церковь, которая является матерью всех Церквей, молится и на Святом Гробе Господнем, и на Голгофе, делая все, чтобы воцарились любовь и правда Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа", - сказал Патриарх Феофил.

В данный момент Иерусалимский Патриарх остается главным союзников Московского патриархата в "украинском вопросе". Патриарх Феофил III отказывается признавать ПЦУ. Он неоднократно высказывался в поддержку УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием. Кроме того, сообщалось, что Патриарх Феофил не допускает к святыням Иерусалима представителей ПЦУ.

Ранее сообщалось, что в РПЦ прекратят поминовение Александрийского патриарха из-за признания ПЦУ. Также мы писали, что РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви.