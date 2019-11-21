Адвокат Елены Зайцевой, осужденной за ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, обжаловала приговор суда о 10-летнем сроке заключения в Верховном суде. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Доцяк.

"Помним, что Елена Зайцева обещала признать любой приговор суда и честно нести ответственность, но на самом деле считает 10 лет тюрьмы за 6 смертей и 6 покалеченных людей слишком суровым наказанием. И подала жалобу в Верховный суд", - написала Доцяк.

По словам журналистки, адвокаты Зайцевой просят отменить приговор, а производство закрыть. Или же уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания. Также защитники просят разделить между двумя осужденными компенсации потерпевшим - 70% суммы возложить на Геннадия Дронова и 30% - на Зайцеву.

Уточняется, что пока суд не принял жалобу к рассмотрению, поскольку она неправильно оформлена.

"Адвокат Зайцевой не объяснила, в чем заключается незаконность и необоснованность судебного решения и несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения. Суд дал адвокату Зайцевой 15 дней на устранение недостатков", - написала в соцсети журналистка.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что защита осужденного за смертельное ДТП в Харькове Геннадия Дронова обжалует 10-летний приговор.

Также мы сообщали, что виновница смертельного ДТП Зайцева в заключении живет с тремя соседками и вышивает за 2000 грн в месяц.