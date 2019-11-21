Госдепартамент США призвал Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400.

Уточняется, что во вторник, 19 ноября, президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что во время визита в США 13 ноября сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о неизменности решения Анкары по вопросу С-400.

До этого Турция заявила, что не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400, их намерены ввести в строй в апреле 2020 года. При этом Трамп предлагал Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Но тот ответил отказом.

Ранее "Страна" писала о том, что США отказались поставлять Турции ЗРК Patriot, атуда отправились российские С-400.