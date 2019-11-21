21 ноября в жилых домах Днепра из кранов потекла черная вода. Проблема коснулась жителй крупного жилмассива "Победа", которые тут же оборвали горячую линию коммунальщиков.

Как выяснилось, на жилмассиве Победа произошла авария на водоводе. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу горводоканала.

Причины аварии устанавливаются, точных сроков ликвидации пока не называют. Жителям Победы советуют не использовать воду из-под крана до устранения поломки.

"Была авария после которой необходимо чистить систему. Скоро все придет в норму", - рассказал директор КП "Днепрводоканал" Дмитрий Кордыш.

Фото: dp.informator.ua

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