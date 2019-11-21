Возглавивший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом сообщает спецкор "Страны" Олеся Медведева на своей странице в Facebook в четверг, 21 ноября.

По ее словам, не прошел собеседование и второй кандидат Юрий Решетников, который был главой госкомитета по вопросам религий при Викторе Ющенко.

"Хорошие новости. Андрей Юраш не прошёл собеседование на должность руководителя госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести. Второй кандидат тоже не прошёл. Конкурс в итоге должны обнулить. Маленькая перемога. Хорошо, что людям становится все ясно и понятно", - написала Медведева.

Скриншот: Facebook/Олеся Медведева

Правила конкурса предполагают, что если претенденты получают оценку от комиссии 0,5 или ниже по компетенции, то они не проходят. По данным "Страны", оба кандидата получили такие оценки. Так, Юраш провалил компетенцию по управлению организацией работы и персоналом, получив 0,5, а Решетняку поставили 0,25 за "лидерство". Максимальный же балл по компетенциям - 2.

Всего, по нашим данным, оценивалось 6 компетенций:

Лидерство

Коммуникация и взаимодействие

Внедрение изменений

Управление организацией работы и персоналом

Знание информационных технологий

Личные качества и компетенции

Оценки Юраша составили:

0,75

1,5

1,25

0,5

1

1,25

Оценки Решетникова

0,25

1,5

1,25

1

1

1

Изначально в конкурсе соревновалось 18 претендентов. После экзамена по иностранному языку оставалось 9. Их имена: Юрий Решетников, Роман Сарамага, Петр Жижиян, Юлия Лялька, Игорь Григорьян, Анна Ермакова, Андрей Юраш, Андрей Антоненко, Февзи Амзаев.

На втором этапе было тестирование на знание законодательства. Его прошли 4 претендента - Решетников, Юраш, Лялька и Амзаев. Потом было ситуационное задание, а в финал вышли двое. Теперь они провалили собеседование и конкурс начнется заново.

Напомним, вчера Олеся Медведева в рамках своего блога Ясно.Понятно подробно разобралась в том, как Юраш, который при Порошенко был главным по Томосу, собирается стать главным по церкви при Зеленском.

Она напомнила, что с подачи Минкульта на базе департамента по делам религии и национальностей была создана Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести. Возглавлял этот департамент Андрей Юраш, который при президентстве Порошенко был главным лоббистом ПЦУ и продвигателем Томоса, оформившим его в некую государственную политику на своей уровне.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что НБУ не смог продать монеты, выпущенные в честь получения Украиной томоса. Также мы писали, что в Бельгии патриарх Варфоломей, давший Украине Томос, помолился с католиками.