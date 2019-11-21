Собравшиеся по случаю годовщины начала Евромайдана на Вече зачитывают на Майдане свои требования к власти. Среди них - увольнение советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

Всего озвучены такие требования, их огласил экс-нардеп, участник АТО Андрей Левус:

нет отведению сил на Донбассе

нет выборам на Донбассе

уволить Богдана, Трубу, Сивохо

устранить Коломойского от управления государством

Напомним, акция началась на Майдане в 19:00. Официально движение называется "Рух опору капітуляції", но в народе ему дали прозвище Штайнмайер-майдан: акции протеста начались после подписания Украиной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне годовщины Евромайдана советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил о необходимости простить жителей Донбасса и просить у них прощения.

Также мы сообщали, что Сивохо назвал пять шагов по "ментальному возвращению" людей из "ЛДНР".