В ночь на 22 ноября в Украине ожидаются довольно крепкие морозы, днем в пятницу будет ветрено и холодно. Зато в конце ноября возможно потепление. Об этом написала на Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, сейчас в разных регионах страны от +3 до -7 градусов. А ночью температура будет снижаться. К утру ожидается -2...-8 градусов, на востоке до -8...-14. Причем морозы будут сопровождаться сильным ветром. Зато осадков не предвидится.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Днем холод не спадет. В среднем по Украине будет от 3 мороза до 3 тепла. На востоке местами до -5 градусов, на Западе +1...+5. И только на Закарпатье - до +10 градусов.

Из осадков можно ожидать небольшой мелкий дождь. Ветер будет особенно сильным на юго-востоке.

Фото: Facebook/ tala.didenko

В Киеве 22 ноября ночью будет -4...-7 градусов, днем ​​около нуля. Небольшое потепление вместе с осадками ориентировочно предполагается с 28 ноября.

Как писала "Страна", сегодня шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода в Одессе. О том, что ветер завтра не утихнет, украинцев предупредили в ГСЧС.