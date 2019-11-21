Уголовное производство против экс-главы СБУ открыто сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря НАБУ.

"Суд обязал открыть производство по определенным фактам. На запрос журналистов мы сообщили, что выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - отметила пресс-секретарь Светлана Олефир.

При этом квалификацию дела не разглашают. В то же время, не называется по какому именно бывшему главе СБУ возбуждено дело. Вероятно, речь идет о о предшественнике Ивана Баканова - Василии Грицаке.

Напомним, Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

Также мы сообщали, что минувшим летом НАБУ уже открывало уголовное производство против Василия Грицака по факту злоупотребления служебным положением.