В Киеве полиция объявила в розыск преступника, который совершил вооруженное ограбление почтовой кассы. Нацполиция Киева опубликовала фоторобот грабителя и просит граждан помочь в его поимке.

Как сообщатся, ограбление произошло на проспекте Генерала Ватутина. Мужчина в маске зашел в помещение почты и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы семь тысяч гривен.

Правоохранители осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей, обрабатывают видео с камер наблюдения.

Согласно показаниям сотрудников почтового отделения составлен фоторобот человека, который мог бы совершить преступление: на вид ему 19−25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, темные брюки и ботинки, на лице — медицинская маска.

Фото: kyiv.npu.gov.

Киевляне в соцсетях сразу же предположили, на кого похож преступник. Так, по мнению пользователей Facebook, мужчина на фотороботе имеет явное сходство с персонажем знаменитой компьютерной игры Mortal Kombat.

"Я все детство за него в Мортал Комбат играл", "По-любому из Мортал Комбат. Могли хотя бы часть указать, чтобы проще было искать", - пишут комментаторы в соцсетях.

Скриншоты: facebook.com/natasa.sokolova

Отметим, что фоторобот действительно как будто бы срисован с персонажей ниндзя, таких как Скорпион или Суб-зиро, из файтинга Mortal Kombat.

Фото: flickr.com

Ранее сообщалось, что пенсионеры села в Винницкой области подозревают почтальона в инсценировке ограбления.

Также мы писали, что в Харьковской области пьяный боец АТО получил семь лет тюрьмы за ограбление кафе.