В Киеве на Крещатике молодые каштаны заменили кустами можжевельника. Это запечатлела на фото журналистка и активистка Ирина Ковальчук и опубликовала на своей странице в соцсети.

В "Киевзеленстрое" рассказали, что каштаны из лунок удалили прошлым летом из-за сухостойного состояние деревьев и высадили можжевельник вместо них. Об этом пишет kiev.vgorode.

Фото: facebook.com

"Каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, уже не выдерживают современных условий города . В частности, загрязнения и загазованности воздуха, потепления климата, размножения таких вредителей, как минирующая моль, с которой в Киеве запрещено бороться химическими средствами. В конце концов соль, которую зимой используют в качестве противогололедного средства, тоже разрушает корневую систему деревьев. С одной стороны, люди требуют убрать лед и снег с киевских улиц, с другой - сохранить деревья. Вот и возникает ситуация, как в медицине, когда одно лечишь - другое калечишь. Похожая проблема существует не только в Киеве, но и во многих других городах Европы", - пояснили в "Киевзеленстрое".

Также в пресс-службе "Киевзеленстроя" отметили, что в следующем году в рамках запланированной реконструкции Крещатика "Киевавтодор" проведет совещания с экологами о высадке нового вида деревьев.

"Со своей стороны мы будем рекомендовать высаживать на главной улице именно те деревья, которые являются устойчивыми к условиям города. Также будем предлагать продумать систему, при которой корни этих деревьев в дальнейшем не будут повреждать дорожное покрытие. Во Львове, например, высаживают деревья вдоль дорог в бетонные кольца в форме колодца. Тогда корни растут вглубь, не разрушая трассу и тротуары, - сказали в ведомстве.

Вместе с тем городская служба озеленения отметила, что в Киеве все еще осталось много каштанов в парках и скверах. Кроме того, планируют высаживать новые.

Ранее "Страна" писала о том, что платаны и акации могут заменить на улицах украинской столицы знаменитые каштаны. Также мы сообщали, что в центре Киева огромный каштан рухнул на иномарку.