Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал депутатов своей фракции, которые ездят в регионы, собирать данные и докладывать о "договорняках" с Киевом, а также обращаться в правоохранительные органы. Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет издание "Преступности.нет".

"Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуют, звоните лично мне, и мы их трахнем как следует... Эта феодальная страна, где местные князьки говорят, мы в Киеве договорились, занесли кому-то и нас нельзя трогать – этого уже не будет. Поэтому я говорю, все депутаты, которые ездят в регионы, должны эту информацию собирать, приезжать и докладывать. Даже если это не их полномочия, пусть пишут запросы в правоохранительные органы, - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала своих людей на "сладкие" должности в обмен на голосование в Раде. Также зеленский заявил, что эпоха договорняков закончилась навсегда.

Также мы писали, что Арахамия пригрозил силовикам сократить содержание в два раза и распустить некоторые органы.