"Страна" приводит часть текста опубликованного приговора народному депутату из фракции "Слуги народа" Роману Иванисову, осужденному в 1990-х годах за изнасилование несовершеннолетней.

В нем описываются все обстоятельства преступления, за которое Иванисова потом, спустя несколько лет, помиловал Леонид Кучма.

Фрагмент текста приговора, в котором описано преступление будущего народного депутата:

20 июня 1994 года около 2 часов ночи Комыса Р.А. с целью кражи зашел во двор дома №50 по ул. Куйбышева, где стоял автомобиль гр. Цопка (неразборчиво - Ред.) В.И. ЗАЗ-968 №С28-06ЗП. Взломав ветровое стекло левой двери стоимостью 200 000 крб (около 6,3 долларов по среднему курсу 1994 года), проник в салон автомобиля, откуда похитил автодетали на 2 900 000 крб (около 91 доллара по среднему курсу 1994 года - Ред.).

Похищенное имущество Комыса с помощью Голюка Р.В перенес и спрятал во дворе дома №39 по ул. Гагарина, где проживает его бабушка Коваль Ф.И.

13.09.1996 года около 20 часов Комыса А.В. – отец Комысы Р.А. - попросил последнего отогнать служебный автомобиль ГАЗ-31029 №60-20ЗПА в гараж Бердянского райисполкома. Комыса Р.А. автомобиль в гараж не отогнал, а решил покататься на нем с товарищами. В салоне автомобиля он нашел путевой лист №31 от 31.08.1995 года со штампом Бердянского райисполкома на имя водителя Слупницкого А.Л. и с целью беспрепятственного использования автомобиля вписал в него собственноручно дату 13 сентября, фамилию водителя Комыса Р.А. и маршрут движения п. Куйбышево.

После этого Комыса Р.А. разыскал Хаджийского М.В., Иванисова Р.В., Ивахина А.А. и предложил им съездить в пос. Куйбышево.

Около 21 часа 30 мин. Комыса на автомобиле ГАЗ-31029 №60-20ЗПА вместе с Хаджийским, Иванисовым, Ивахиным приехали в пос. Куйбышево. Двигаясь по улицам поселка, Комыса был остановлен работниками милиции, предъявил для проверки документы и в том числе путевой лист, но не был задержан работниками ГАИ.

Двигаясь автомобилем по ул. Калугина, осужденные увидели идущих девушек – Гнатушу А.Н. и Онищенко Л.Г. Поравнявшись с ними, Комыса остановил автомобиль и предложил Гнатуше и Онищенко покататься. Несовершеннолетние Иванисов и Ивахин выскочили из автомобиля, схватили Гнатушу и Онищенко и предложили покататься.

Гнатуше удалось вырваться и убежать, а Онищенко с применением физического насилия была втолкнута в автомобиль и увезена.

Во время движения Комыса предложил Онищенко вступить со всеми в половую связь, однако она не согласилась, стала просить ее отпустить к маленькому ребенку. Не реагируя на просьбы Онищенко, Комыса заявил, что если она не вступит в половую связь, то они ее вывезут в Ростов-на-Дону или Мариуполь и закопают.

Подавив волю потерпевшей к сопротивлению, осужденные вывезли ее в поле КСХП "Украина" Куйбышевского района. Остановив автомобиль, осужденные поменялись местами. Находясь с потерпевшей на заднем сидении, Хаджийский предложил Онищенко вступить в половую связь, а когда она отказалась, предложил совершить половой акт в извращенной форме. Онищенко отказалась выполнить требования Хаджийского, тогда Иванисов ударил ее по голове.

В это время Комыса сказал, чтобы потерпевшую не били, и предложил оставить Хаджийского с Онищенко одних.

Оставшись в салоне автомобиля, Хаджийский потребовал от Онищенко снять одежду, а когда она, опасаясь угроз, разделась, Хаджийский удовлетворил с ней половую страсть в извращенной форме, а затем изнасиловал ее.

В это время Иванисов предложил Комысе ехать домой, но последний, зная о несовершеннолетнем возрасте Иванисова, заявил, что если тому что-то не нравится, пусть идет в Бердянск пешком. Так как было темно и Иванисов не знал дороги, он решил поддержать в действиях насильников.

Когда из автомобиля вышел Хаджийский, к Онищенко подошел Комыса и потребовал снять с себя оставшуюся одежду. Потерпевшая обнажилась, после чего Комыса удовлетворил с ней половую страсть в извращенной форме, а затем изнасиловал Онищенко.

После Комысы в автомобиль зашел Иванисов и удовлетворил с Онищенко половую страсть в извращенной форме, после чего пытался изнасиловать, однако не довел это преступление до конца по физиологическим причинам.

После Иванисова в автомобиль зашел Ивахин, который удовлетворил с Онищенко половую страсть в извращенной форме, а затем изнасиловал ее.

После совершения преступления осужденные бросили потерпевшую в поле, а сами с места происшествия скрылись, однако в пути следования на железнодорожном переезде Камыш-заря Куйбышевского района были задержаны работниками милиции.

Ранее "Страна" рассказывала, какой срок и по каким статьям получил Иванисов за совершенное преступление.

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