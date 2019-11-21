Международная группа ученых зафиксировала в космосе самый мощный в истории наблюдений гамма-всплеск. Об этом сообщает издание EurekAlert.

Уточняется, что вспышка была зафиксирована еще 14 января 2019 года и получила название GRB 190114C. Ее заметили с помощью наземных приборов для фиксирования черенковского излучения, появляющегося во время взаимодействия высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой Земли. Обычно Земля поглощает гамма-лучи, но в этот раз их зафиксировали сразу две научные группы.

Яркость всплеска в гамма-диапазоне в 100 млрд раз больше яркости испущенного им видимого света. Энергия фотонов GRB 190114C показала результат от 0,2 до 1 тераэлектронвольт.

Энергия гамма-всплеска в 1 трлн раз превысила энергию видимого света. Подсчитано даже, что всего за несколько секунд было излучено больше энергии, чем Солнце способно выработать за 10 млрд лет, сообщается на сайте телескопа Hubble.





Впервые гамма-всплеск был зафиксирован в 1967 году американским спутником Vela-4A. Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объеме выделяется столько энергии, до сих пор не выяснен. Предполагается, что подобные всплески возникают во время взрывов гигантских звезд и на первых стадиях их превращения в черные дыры.

Обнаружить источник излучения при помощи наземных телескопов не удалось. И тогда к исследованию подключилась миссия космического телескопа Hubble. Полученные с его помощью данные позволили установить, что источник находился на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли.

Данные телескопа Hubble показали, что гамма-всплеск GRB 190114C произошел в центральной "ядерной" части массивной галактики, которая характеризуется очень плотной средой. Она гораздо более плотная, чем те среды, в которых обычно фиксируются гамма-всплески. Ученые предполагают, что, вероятно, именно плотность окружающей среды имеет решающее значение для мощности излучаемой энергии.

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