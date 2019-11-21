В КП "Киевгорсвет" объявили о завершении работ по подготовке к новогодним праздникам 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба "Киевгорсвета" в Facebook.

"Задача для КП "Киевгорсвет" – сделать иллюминационную сказку реальностью и создать праздничное настроение для всех киевлян и гостей столицы. Уже совсем скоро вы сами сможете заглянуть вечером на одну из центральных улиц столицы и насладиться новогодними огнями", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для украшения улицы Крещатик в центре Киева было использовано более 3 тысяч метров гирлянд и 300 световых приборов, которые установили на деревьях и административных зданиях. Это - Национальная Филармония, Консерватория, Киевская Городская Государственная Администрация, Главпочтамт, Укоопсоюз (новогодние мотивы, гирлянды), а также другие улицы Киева:

ул. Б. Хмельницкого — иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (гирлянды и шары);

Майдан Независимости – деревья и опоры (гирлянды);

Европейская площадь — праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (листья), на деревьях (падающий лед, геометрические фигуры, гирлянды);

ул. Грушевского — праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью и на опорах наружного освещения (новогодние мотивы, гирлянды);

В ведомстве отметили, что освещение было установлено в соответствии во всеми мировыми стандартами и является энергосберегающим и функциональным.

Фото: Facebook/КП "Київміськсвітло"

Новогодняя иллюминация начнет работать с 19 декабря 2019 г. по 20 января 2020 года.

Скриншот: Facebook/КП "Київміськсвітло"

Ранее сообщалось, что новогодние елки в Киеве зажгут 19 декабря после парада Щелкунчика.

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