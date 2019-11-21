В Николаеве мать мужчины, задолжавшего банку 150 тысяч гривен, открыла стрельбу по коллектору, который пришел инспектировать недвижимое имущество. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Работники банка утром 21 ноября намеревались проверить состояние квартиры в Заводском районе Николаева по ул. Корабелов. Жилплощадь находится в залоге и числится в собственности банка.

Сначала хозяева не открывали дверь. А потом мать должника сделала несколько выстрелов из пневматического оружия - пистолета "Флобер". Пуля попала в ногу одного из визитеров.

Фото: mk.npu.gov.ua

Как выяснилось позже, пострадавшим оказался 38-летний работник банка, который пришел к должнику вместе коллегой и представителями охранной фирмы. Стрелявшей женщине 64 года.

После оказания первой помощи пострадавший обратился с заявлением в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Статья предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Весной "Страна" писала об убийстве коллектора из частной компании в Киеве.

А на днях в столице правоохранители задержали банду лже-коллекторов, которые требовали возврата несуществующих долгов, угрожая людям расправой.