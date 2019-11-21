21 ноября, в день годовщины начала Евромайдана, проходит Вече "Ми маємо гідність!" Начало акции на Майдане в 19:00. Официально движение называется "Рух опору капітуляції". Однако в народе ему дали прозвище Штайнмайер-майдан: акции протеста начались после подписания Украиной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

В Рухе призвали "не множить альтернативные события в этот день" и прийти на Майдан без партийных флагов, с национальной символикой и желтыми ленточками, которые назначили символом отпора российской агрессии.

Один из координаторов движения, волонтер и порохобот Мирослав Гай ранее заявил, что на вече будет представлен мирный план от стратегического совета "Руху опору капитуляции", куда входят дипломаты, общественные деятели, известные в прошлом политики. "Этот план будет соответствовать всем международным и украинским законам. И он будет альтернативой "формуле Штайнмайера", которую сейчас планирует внедрить Офис президента", - сказал Гай.

По его словам, данный план будет сначала презентован еще до проведения вече, а затем планируется большой форум, на который приглашаются все желающие представители гражданского общества и политических партий для обсуждения этого мирного плана.

"Страна" следит за ситуацией. Материал обновляется.

Прямая трансляция

19:30 На Майдане экс-вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

19:29 Пришел экс-нардеп Борислав Береза, с которым многие хотят сфотографироваться.

19:25 На Майдане несколько акций, кроме Руха капитуляции, там собираются семьи героев Небесной сотни.

19:22 На майдане установлены две палатки - "Неизвестный патриот" и "Украина прежде всего", в которых можно записаться в ряды сопротивления, а также прикрепить на руку желтый скотч, в знак солидарности и поддержи движения.

19:20 На данный момент участников стало значительно больше - около 500 человек. Прибыли представители "Национального корпуса" в камуфляжной форме, которые растянули плакат.

В толпе встречаются единичные случаи различного рода протеста - кто-то митингует против рынка земли, кто-то в поддержку заключенных.

19:15 На Аллее Небесной сотни оставляют лампады и цветы

19:10 Петра Порошенко на "Штайнмайер-майдане" не будет, поскольку он сейчас находится в Загребе, где принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии.

19:06 "Наша борьба основывается не на ненависти к врагу, а на любви, но отсюда выплывает и чувство ненависти" - говорит со сцены лидер музыкальной группы "Широкий Лан".

19:00 На майдане началось вече. Возле стеллы установлена сцена с экраном, звучит патриотичная музыка. На данный момент число участников акции не превышает 250 человек. В толпе виднеются национальный флаг, флаг ПС, флаг НАТО. Охрану порядка обеспечивает полиция, дежурят представители скорой помощи.

Фото: Страна

18:50 На Майдане собираются люди. Играет живая музыка.

18:45 "Сегодня наш народ снова чувствует угрозу нашей государственности, национальной достоинства, идентичности и родном языке. Чувствуем угрозу потери демократии, исторического шанса на вступление в НАТО и ЕС. Ежедневно видим, как нарушаются "красные линии" общих достижений, как регулярно власть испытывает общество, переходя за рамки дозволенного. Мы, украинские граждане, не имеем права молча наблюдать за этим" - сообщалось в анонсе мероприятия в Facebook.