Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владислава Бухарева. Указ №862/2019 от 21 ноября 2019 года опубликован на сайте главы государства.

Владислав Бухарев. Фото: politota.com.ua

Напомним, 12 сентября Зеленский уволил Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки Украины (СВР) и назначил его первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

8 ноября Зеленский своим указом уволил с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Бухарева.

Бухарев - генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ. Главой Службы внешней разведки был назначен 11 июня.