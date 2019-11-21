Из обнародованного приговора народному депутату "Слуги народа" Роману Иванисову, осужденному за изнасилование, всплыли подробности преступления.

Как видно из документа, в 1994 году, когда Иванисову было 17 лет, он с тремя ровесниками ночью ограбили и угнали автомобиль ЗАЗ-968. Это произошло в пгт Куйбышево Запорожской области.

В угнанную машину молодые преступники затолкали несовершеннолетнюю девушку по фамилии Онищенко. Затем они вывезли ее в поле, где по очереди изнасиловали.

Скриншот: ukranews.com

Иванисов насиловал девушку предпоследним и сделал это в извращенной форме. Он собирался и второй раз надругаться над ней, однако у него пропала эрекция.

"Затем пытался изнасиловать Онищенко, но сделать это не смог в виду отсутствия эрекции", – написано в приговоре.

Напомним, в СМИ разгорелся скандал из-за депутата "Слуги народа" Иванисова: всплыли факты о его судимости за тяжкое преступление.

"Страна" рассказывала, что говорят о сидевшем за изнасилование "слуге народа" на его округе.