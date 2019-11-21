Изнасиловали в машине несовершеннолетнюю, у Иванисова не было эрекции. Стали известны детали уголовного дела нардепа из "Слуги народа"
Из обнародованного приговора народному депутату "Слуги народа" Роману Иванисову, осужденному за изнасилование, всплыли подробности преступления.
Как видно из документа, в 1994 году, когда Иванисову было 17 лет, он с тремя ровесниками ночью ограбили и угнали автомобиль ЗАЗ-968. Это произошло в пгт Куйбышево Запорожской области.
В угнанную машину молодые преступники затолкали несовершеннолетнюю девушку по фамилии Онищенко. Затем они вывезли ее в поле, где по очереди изнасиловали.
Скриншот: ukranews.com
Иванисов насиловал девушку предпоследним и сделал это в извращенной форме. Он собирался и второй раз надругаться над ней, однако у него пропала эрекция.
"Затем пытался изнасиловать Онищенко, но сделать это не смог в виду отсутствия эрекции", – написано в приговоре.
Напомним, в СМИ разгорелся скандал из-за депутата "Слуги народа" Иванисова: всплыли факты о его судимости за тяжкое преступление.
"Страна" рассказывала, что говорят о сидевшем за изнасилование "слуге народа" на его округе.