В четверг, 21 ноября, украинская гривня на межбанковском валютном рынке осталась на уровне предыдущего рабочего дня 24,16 грн/$1. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,15-24,17 грн/$1, тогда как Нацбанк на 22 ноября установил официальный курс 24,193689 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 ноября снизился до 24,1996 грн/$1 с 24,1897 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины понизили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 22 ноября до 24,193689грн/$1 по сравнению с 24,183603 грн/$1 на 21 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры объяснили, почему в Украине начал дорожать доллар. Также мы писали, что банкиры ждут падение доллара ниже 24 на этой неделе.